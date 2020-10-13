Скончалась создатель и руководитель Хабаровского камерного хора ФОТО: КНОТОК

Скончалась создатель и руководитель Хабаровского камерного хора. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Лидия Пантелеевна Гладкая ушла из жизни в 76 лет. Об этом сообщили в КНОТОК.

В Хабаровске она начинала работать в детской хоровой студии «Тополек». Потом перешла на кафедру хорового дирижирования Хабаровского института искусств и культуры. Лидия Пантелеевна готовила руководителей самодеятельных хоров, открывала для своих студентов современную хоровую музыку и произведения дальневосточных композиторов. После работала над созданием камерного хора.

Созданный ее творческий коллектив выступал в Благовещенске, Владивостоке, Николаевске-на-Амуре. В 1983 году с трансляции выступления Хабаровского камерного хора началось вещание второго канала Центрального телевидения. Были концерты на престижных хоровых фестивалях и международных конкурсах.