В Биробиджане начали приводить в порядок территорию близ областной поликлиники Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане начали приводить в порядок территорию близ областной поликлиники. Пока на объекте идут подготовительные работы. К слову, ранее от горожан поступали жалобы на разбитую дорогу в здешних местах. В конце концов стенания людей были услышаны властями.

- Если погода не внесет свои коррективы, то на этой неделе работы около областной поликлиники будут завершены. Потом сделают ремонт на территории, которая примыкает к зданию Института комплексного анализа региональных проблем (заезд со стороны улицы Ленина), - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Напомним, до начала работы горожане не раз указывали местной власти на плохое качество данного участка. Об этом же говорили и некоторые депутаты городской Думы. Теперь же подрядчики приступили к работе.