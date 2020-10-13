Объявлен конкурс среди претендентов на пост министра здравоохранения Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Объявлен открытый конкурс среди претендентов на пост министра здравоохранения Хабаровского края. Документы начали принимать с 12 октября. Напомним, провести открытый конкурс на пост министра здравоохранения региона поручил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в начале октября. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Среди требований к кандидатам наличие профильного медицинского образования и опыт работы на руководящей должности не менее шести лет. Также нужно будет сделать пятиминутную видеопрезентацию, рассказать о себе и своей работе, разработать собственную программу развития отрасли по теме «50 первых шагов в министерстве здравоохранения Хабаровского края».

Заявки на конкурс принимают до 12 ноября в министерстве здравоохранения в отделе кадровой и наградной работы по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 1302, с 9:00 до 12:00 (кроме выходных и праздничных дней). Электронная почта avromanova@adm.khv.ru

Имена финалистов открытого конкурса объявят 20 ноября.