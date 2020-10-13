Обстановка в Хабаровске 13 октября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 13 октября 2020 года, в Хабаровске без воды остаются жильцы домов №№ 66 и 68 на улице Тургенева и дома №22а по улице Шевченко.

- За минувшие сутки в Хабаровске собрали и вывезли 33,3 кубометра мусора с городских дорог и улиц, эвакуировали 22 неправильно припаркованных автомобиля, случилось 37 дорожных аварий, четыре пожара и три возгорания. По номеру «03» скорую помощь вызывали 974 раза, - рассказали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы пройдут на улицах Краснореченская, Южная, Шелеста, 202-ВДБ и в переулке Ульчский. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.

По состоянию на 12 октября за сутки диагноз «COVID-19» был поставлен 110 жителям Хабаровского края. Общее число заразившихся коронавирусом в Хабаровске с начала пандемии – 10199 человек.