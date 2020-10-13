Медцентр в Анастасьевке Хабаровского края готов принимать пациентов Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Многофункциональный медцентр Восточного военного округа в Анастасьевке Хабаровского края готов принимать пациентов. Речь идет о гражданских лицах, у которых выявили заражение коронавирусом.

- Сейчас это самый большой в Восточном военном округе медцентр на 200 мест. Медучреждение работает в штатном режиме с мая текущего года. Его оснастили современным оборудованием. Здесь есть компьютерный томограф, рентгеновский комплекс, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что реанимационном отделении медцентра подготовили 20 коек, инфекционное отделение состоит из боксов на две койки. В учреждении использовали систему мельцеровских боксов, предназначенных для полной изоляции пациентов. В организации работают 44 врача, 87 представителей среднего персонала и 64 сотрудника из числа младшего медперсонала.