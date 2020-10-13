В Хабаровске грузовик дважды побывал в авариях за два часа Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске грузовик дважды побывал в авариях за два часа. По предварительной информации, машина ехала по улице Большой в сторону улицы Лазо. В районе дома №93 водитель проехал перекресток улиц Большая и Вяземская на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota Voxy, двигавшимся по встречке и поворачивающим в сторону улицы Вяземская.

- В этом происшествии пострадала водитель легкового авто. У женщины диагностировали ушиб мягких тканей головы, передней грудной стенки, правой груди, - рассказал информированный источник.

Не прошло и двух часов, как в стоящий на дороге грузовик врезался мотоцикл Kawasaki. Водитель байка пострадал. У него диагностировали перелом костей таза, перелом лучевой кости, травмы живота и грудной клетки, ушиб мягких тканей головы. У мотоциклиста не было при себе водительских прав. Все участники двух дорожных происшествий были трезвы.