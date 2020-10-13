Подписи против застройки парка «Динамо» в Хабаровске передали в Гордуму ФОТО: региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Подписи против застройки парка «Динамо» в Хабаровске передали в Гордуму. Также документ передадут врио губернатора Хабаровского края. Сбор длился порядка трех недель, его организовало региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Планами внести изменения в регламент и позволить застроить общественно-рекреационную зону возмущены жители и архитекторы города. Решение по зоне Р-3 администрация вносит, не делая указания по конкретным участкам, и получается так, что под застройку попадает и территория парка «Динамо».

- По итогам опроса, ранее проведенного СМИ, горожане хотят оставить это место вообще не застроенным. К сожалению, мы не можем запретить стройку в принципе, пока в наших силах только предложить застройщику возвести здесь то, что предполагает действующий регламент: гостиницы, библиотеки, ТЦ, спортивные сооружения. Всего 37 видов объектов, - рассказала депутат гордумы Хабаровска от «Справедливой России» Мария Огненная.