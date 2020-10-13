В Хабаровске не подключили к теплу 220 жилых домов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске не подключили к теплу 220 жилых домов. Запуск отопления в этих объектах планируют в ближайшие дни. Ситуацию в целом по старту отопительного сезона в краевой столице обсудили накануне в мэрии.

- Отопление в краевой столице запускали в два этапа: с 3 октября подключили соцобъекты, а с 8 октября - жилой фонд и административные здания. По данным городского управления ЖКХ, из 3539 хабаровских МКД в 3319 уже отапливаются, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что старт отопительного сезона проходит в плановом режиме, без серьезных происшествий. В этом году энергетики отремонтировали 5,3 километра магистральных трубопроводов на 404 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, куда звонить, если тепло не дали или оно поступает в недостаточном объеме. Надо обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании и ТСЖ. Также сообщения о недостатке тепла принимают по телефону ЕДС города 42-47-43, в управлении ЖКХ 41-99-53 и в Центре учета обращений граждан в сфере ЖКХ 38-03-80.