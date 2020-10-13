В Хабаровском крае водителя с психическим расстройством лишили водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае водителя с психическим расстройством лишили водительских прав. Нарушение выявили в Бикинском районе во время прокурорской проверки. Целью было убедиться в исполнении законодательства о безопасности дорожного движения в части прекращения действия права на управление машинами людьми, имеющими хронические психические расстройства.

- Выяснили, что у жителя района с хроническим психическим расстройством, входящим в Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилями, есть водительское удостоверение. Это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вопрос решался через суд. Иск направил городской прокурор, требовавший прекратить действия водительских прав мужчины. Бикинский городской суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.