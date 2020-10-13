В Хабаровском крае для мелиорации создадут машинно-тракторную станцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае для мелиорации создадут машинно-тракторную станцию. Это поможет ввести в оборот неиспользуемые земли. Организовать станцию планируют до конца года на базе Краевого сельскохозяйственного фонда.

- Сейчас ждут, когда влага уйдет с почвы. Потом обследуют земли и определят первоочередные участки в разных районах края для ввода земель в оборот с помощью машинно-тракторной станции. К слову, в регионе не используют около 25 тысяч гектар пахотных земель, которые заросли кустарниками и другой растительностью, - отметили в краевом минсельхозе.

Напомним, в крае также предусмотрены компенсации на проведение мелиоративных работ. Аграрии могут возместить до 90 процентов стоимости понесенных затрат по культуротехническим мероприятиям на пашне.

Всего в этом году на реализацию мелиоративных работ в крае направят около 50 миллионов рублей из средств краевого и федерального бюджетов.