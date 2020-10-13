Хабаровская мэрия расторгла почти 40 договоров аренды земли с недобросовестными застройщиками Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская мэрия расторгла почти 40 договоров аренды земли с недобросовестными застройщиками. Причина тому – неиспользование компаниями выделенных участков. Заранее в городском департаменте архитектуры и муниципальной собственности составили реестр неиспользуемых участков, проверили их собственников. Расторжения договоров приходится добиваться в некоторых случаях через суд, в некоторых - по соглашению сторон, а иногда и в одностороннем порядке.

- Площади арендовали под строительство складских помещений, офисных центров, производственных баз, жилых домов и так далее. По разным причинам участки не были использованы по назначению. В планах провести аукционы по 15 земельным возвращенным участкам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день проверили договоры по 802 участкам. Выяснили, что 721 из них используется, 41 пока стоит без дела. Работу в этом направлении городские власти намерены продолжить.