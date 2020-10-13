Первый межрегиональный детский турнир по керлингу пройдет в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Первый межрегиональный детский турнир по керлингу Дальнего Востока пройдет в Хабаровске. Состязания состоятся с 14 по 16 октября. Участвовать в них будут спортсмены из Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Владивостока и Иркутска.

- Секцию керлинга в Хабаровске официально открыли только в начале августа. Постепенно наши дети будут совершенствоваться в мастерстве, а пока участие в турнире будет хорошей практикой, - рассказал Станислав Кисляченко, президент Федерации керлинга Хабаровского края.

Отметим также, что в планах организаторов турнира провести судейский и тренерский семинары, мастер-классы и обучение по подготовке льда. В качестве спикеров приглашены чемпионки Европы по керлингу, участницы Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России Екатерина Галкина и Ольга Жаркова.

Кроме того, 16 октября в 14:30 состоится турнир по керлингу среди команды СМИ и сборной спортивных волонтеров.