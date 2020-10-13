В Хабаровске торговца заставили вернуть деньги за неисправный триммер для кошения травы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Хабаровске торговца заставили вернуть деньги за неисправный триммер для кошения травы. Покупатель приобрел товар в одном из магазинов города, но на следующий день после покупки у агрегата сломался стартер. Мужчина вернулся в магазин и потребовал исправить ситуацию.

- Клиент хотел вернуть деньги, но продавец в этом отказал, предложив забрать триммер для проведения сервисного ремонта. Согласно расписке магазина, товар был взят на гарантийное обслуживание, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Время шло, а от продавца не было информации о том, как продвигается ремонт. Ни триммера, ни денег за некачественный товар хабаровчанин так и не дождался. Через три месяца мужчина обратился в управление и попросил помочь разобраться в ситуации.

Провели проверку и выяснили, что нарушение имеет место быть. Продавцу объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Последний в итоге вернул покупателю 4700 рублей, уплаченные за товар.