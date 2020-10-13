Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 октября 2020: лечатся 114 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 13 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 302 человек. Из них у 114 пациентов официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали четыре человека, госпитализировали шесть.

- В реанимационном отделении находится 13 пациентов. У восьми людей, контактировавших с заболевшими, только подозревают заражение сovid-19. Лечение также получают 180 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали 27 пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 34 пациента с covid-19. Из них пятеро – это дети. Выписали по выздоровлению одного человека. Жителей города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.