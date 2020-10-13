В Комсомольске выясняют обстоятельства гибели пожарного Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре выясняют обстоятельства гибели пожарного. Трагедия случилась накануне 12 октября. Олег Крюков прибыл с другими огнеборцами тушить пожар в доме на улице Гамарника. К их приезду уже весь подъезд затянут едким дымом, его клубы вырывались с балкона горящей квартиры. От сильного жара лопались стекла.

- Погибший пожарный работал в условиях сильного задымления и на месте пожара потерял сознание. Его передали врачам скорой помощи. Пострадавшего успели привезти в больницу, где он и скончался, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи проводят проверку с целью установить обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти мужчины. По результатам примут процессуальное решение.

Герою-пожарному было 38 лет. Он занимал должность начальника караула специальной пожарно-спасательной части №1 Специального управления ФПС №24 МЧС России. В пожарную охрану пришел в 2004 году. У Олега Крюкова остались жена и трое детей.