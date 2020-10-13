Хабаровскую станцию переливания крови отметили «Знаком качества» ФОТО: Минздрав Хабаровского края

Хабаровскую станцию переливания крови отметили «Знаком качества». О приятном событии стало известно в конце сентября. В Общественной палате Российской Федерации в рамках развития системы Общественного контроля в сфере донорства крови подвели итоги. Специалисты провели независимую оценку качества условий, созданных в организациях Службы крови для доноров.

- В оценке участвовали организации 85 субъектов Российской Федерации. КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» стала одной из организаций, получивших такую общественную награду, - рассказали в региональном минздраве.

Коллектив медорганизации принимает поздравления и в свою очередь благодарит Евгения Никонова за повышенное внимание к вопросам развития донорства крови. Развитие этого направления работы особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки для сохранения жизни и здоровья жителей региона.