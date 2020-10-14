Обстановка в Хабаровском крае 14 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 октября, прогнозируют ухудшение погоды в южных и центральных районах края. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 18-20 м/с. В Хабаровске ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков, ночью -2 0, днем от +4 +6, ветер западный 8-18 м/с. На юге региона ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, местами небольшие осадки, ночью -6 0, днем +3 +8, ветер западный 15-18 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -13 +0, днем -2 +9, ветер юго-западный 6-14 м/с. На севере региона местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (Николаевский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы преимущественно без осадков), ночью -8 +4, днем +1 +9, ветер юго-западный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Общее число заражений коронавирусом в крае 13259.