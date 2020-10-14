В Хабаровском крае резко испортится погода Фото: Ольга КИВА

В южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также прогнозируют усиление ветра порывами до 15-18 м/с, на побережье до 20 м/с. Не исключена вероятность возникновения чрезвычайных происшествий на объектах энергоснабжения, нарушений в работе транспортного сообщения, увеличения числа дорожных аварий.

- На сегодняшний день главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России в крае готовы к реагированию на возможные происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона призывают сохранять бдительность, быть предельно внимательными, если находитесь на улице во время непогоды. Пешеходов убедительно просят быть осторожными при пересечении дорог, родителей призывают следить за своими детьми.