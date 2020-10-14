Обстановка в Хабаровске 14 октября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 14 октября 2020 года, в Хабаровске из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 134 дома. Батареи похолодели многоквартирниках на улицах Целинная, Машинистов, Шмаковская, Клубная и Локомотивная. В семь часов утра отопление запустили по обратному трубопроводу, 14 октября планируют устранить повреждение до 17:00. Отключений холодной воды нет.

За минувшие сутки в городе случилось 33 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1029 раз. Сегодня проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Южная, Шелеста, 202-ВДБ от Проспекта 60-летия Октября до улицы Георгиевской, Сибирская от улицы Тихоокеанской до дома №1 по улице Сибирской, Ясная от улицы Победы до переулка Ясного и от улицы Хорошего до дома №44а по улице Ясной, Шабадина от улицы Карла Маркса до дома №12 по улице Шабадина.

По оперативным данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в краевой столице 9300. За последние сутки выявили 84 случая заражения.