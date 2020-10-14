Пожарные спасли дома в поселке Николаевка Еврейской автономии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные спасли дома в поселке Николаевка Еврейской автономии. По предварительной информации, первый вызов поступил в 07:10. Звонивший сообщил, что возгорание случилось по улице Почтовая, где горела стену дома. Жильцы уже уехали на работу, огонь заметили очевидцы.

Огнеборцы смогли оперативно потушить пламя. Их стараниями удалось сохранить дом, обгорела лишь завалинка на площади три квадратных метра. Следующий вызов был вечером того же дня на улицу Первомайскую, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во втором случае возгорание обнаружил сельчанин. Он вышел на улицу, услышал скулящего щенка, заметил дым на чердаке своего дома, поднялся наверх и обнаружил очаг возгорания. Пока мужчина пытался потушить пожар, его супруга вызвала пожарных. Из-за пожара выгорело потолочное перекрытие, но дом для семьи с детьми спасли.

В обоих случаях вероятная причина возгораний - короткие замыкания электропроводки. Не исключена версия поджогов.