Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 14 октября 2020: лечатся 123 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 14 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 311 человек. Из них у 123 пациента официально подтвержден covid-19. За сутки выписали по выздоровлению восемь человека, госпитализировали – 17 человек.

- В реанимационном отделении находятся 16 пациентов. Подозревают заражение коронавирусом у 12 пациентов, контактировавших с заболевшими. Также лечение получают 176 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 22 человека, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 38 пациентов с covid-19, из них пятеро – это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.