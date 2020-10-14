С паводками в Хабаровском крае боролись около 600 добровольцев Фото: Вячеслав РЕУТОВ

С паводками в Хабаровском крае боролись около 600 добровольцев. В основном это были студенты, воспитанники патриотических клубов и обычные неравнодушные граждане. Всех их объединяло желание помочь во время разгула водной стихии.

- Большую помощь добровольцы в этом году оказали жителям краевой столицы. Они вместе со специалистами краевой противопожарной и аварийно-спасательной служб края за два дня волонтеры развернули водоналивную дамбу на набережной общей протяженностью 1600 м. В кратчайшие сроки они также заготовили и уложили 19 тысяч мешков с песком. К этим работам присоединились 126 волонтеров, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

В Комсомольске-на-Амуре с первых дней паводка в работу включились больше 430 человек. Добровольцы оповещали людей, раздавали памятки с правилами поведения по время ЧС. Позже, когда вода стала подходить к городской черте, разворачивали ПВР, готовили мешки с песком. Этими мешками защитники города должны были перекрывать слабые места в защитных сооружениях.

По решению врио губернатора края Михаила Дегтярева лучших волонтеров, помогавших противостоять паводкам, наградят благодарственными письмами.