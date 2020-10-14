В ЕАО продлили ограничения, связанные с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Еврейской автономии продлили ограничения, связанные с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал глава региона. Напомним, на сегодняшний день нельзя проводить массовые, спортивные, зрелищные и иные досуговые мероприятия. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, который продлен в регионе до 26 октября. До этой же даты будет действовать запрет на личные приемы граждан в правительстве области.

- В регионе продолжает действовать масочный режим. Ранее он был продлен до конца 2020 года, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Жителей области убедительно просят соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, делать регулярно влажную уборку, проветривать помещения. Пожалуйста, при признаках простуды вызовите врача, оставайтесь дома.