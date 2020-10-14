Дегтярев встретился с шестым составом Молодежного правительства Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с шестым составом Молодежного правительства Хабаровского края. К слову, большинство членов нового состава – это действующие общественные советники глав районов и городов по делам молодежи, знают специфику и проблемы на местах.

Власти намерены активнее вовлекать молодежь в совместную работу и общественные проекты. Врио губернатора края во время встречи выяснял мотивы для работы в таком органе у членов нового состава. Молодежь ему ответила, что хочет помочь сверстникам в решении проблем, некоторые молодые люди в перспективе планируют пойти во власть и возглавить регион.

- Предлагаю девиз для Молодежного правительства края: «Работаем с теми, кто нас не поддерживает». Надо понимать, что нравиться всем невозможно, бороться за сердца и любовь всех – нереально. Но всех людей надо настраивать на совместную работу, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Участники встречи обсудили инициативы Молодежного правительства. Из них распространение программы субсидированных перелетов на работающую молодежь, введение соцкарт студента. В конце встречи члены Молодежного правительства получили из рук главы региона удостоверения и значки.