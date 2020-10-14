В Хабаровске протестировали систему автодозвон Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Хабаровске протестировали систему автодозвон. Работу провели в минувшие выходные сотрудники городского «Межотраслевого информационно-аналитического центра».

Систему будут использовать в борьбе с нелегальной рекламой, размещаемой по всему краевому центру. Нарушители имеют обыкновение клеить листовки на фонарных столбах, фасадах зданий, подъездах, подземных переходах и даже на деревьях.

- Система сработала без сбоев, звонки на заданные номера поступали каждые 20 минут, - рассказал Вадим Варады, начальник городского управления информационных технологий. Запустить ее планируют в ноябре. Пока решают, куда будут обращаться нарушители, желающие остановить поток звонков, после того, как ликвидировали незаконные листовки.

Одновременно с этим решают вопрос периодичности исходящих звонков, возможно, будет принято решение сократить интервал до 30 секунд.