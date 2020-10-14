В селах Хабаровского края реконструировали трансформаторные подстанции Фото: Правительство Хабаровского края

В селах Хабаровского края реконструировали трансформаторные подстанции. Работы провели в поселке Ягодный и селе Нижнетамбовское Комсомольского района. Их стоимость оценивают почти в два миллиона рублей.

- В 2020 году в Комсомольском районе компания «ШЕЛТЭК» завершила реализацию одной из своих инвестиционных программ. Благодаря ей рассчитывают развивать существующую инфраструктуру района в сфере электрохозяйства. Для этого провели реконструкцию сразу трех трансформаторных подстанций в поселке Ягодный и селе Нижнетамбовское, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Отметим также, что в рамках инвестпрограмм обновляют трансформаторные подстанции в поселениях, где они морально устарели и изношены. Работающее на пределе возможностей оборудования может привести к аварийным ситуациям. За счет реконструкции смогут улучшить качество напряжения в сети, сократить электропотери, повысить надежность работы всех систем.