На трассе между Владивостоком и Хабаровском в ДТП скончался пешеход Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На трассе между Владивостоком и Хабаровском в ДТП скончался пешеход. По предварительной информации, инцидент случился вчера вечером, 13 октября. Автомобиль Toyota Probox двигался по трассе А-370 «Уссури» в сторону Хабаровска. В районе 72 километра автотрассы иномарка наехала на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

- В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - прокомментировали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в крае призывают быть предельно внимательными на дорогах при управлении автомобилем. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, уважайте других участников дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.