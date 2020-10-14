Новый стадион, детскую и спортивную площадки открыли в селе Троицкое в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Нанайского муниципального района

Новый стадион, детскую и спортивную площадки открыли в селе Троицкое в Хабаровском крае. Работы по обустройству общественных территорий провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципалитету на них выделили в общей сложности 4,4 миллиона рублей из федерального бюджета.

Площадки выбирали сами местные жители путем рейтингового голосования. Они посчитали, что для комфортного проживания им не хватает именно спортивных сооружений.

- На стадионе сделали новые беговые дорожки, установили трибуны и подключили освещение. Также оборудовали площадку с уличными тренажерами. Теперь в селе есть место для занятия спортом, куда можно прийти всей семьей. На стадионе будут проходить матчи местных команд, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Обустроили в селе спортивную площадку для пляжного волейбола, где есть стойка с сеткой, металлическое ограждение и судейская вышка. В районе одного из жилых домов обустроили детскую площадку с игровым комплексом.