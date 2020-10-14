В Хабаровском крае рыбаки наловили проблем на два миллиона рублей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровском крае рыбаки наловили проблем на два миллиона рублей. По предварительной информации, трое мужчин промышляли на территории нанайского района. У них не было при себе разрешительных документов, кету и икру они добывали при помощи остроги.

- Задержать подозреваемых смогли в рамках оперативно-профилактической операции «Путина 2020». В операции участвовали оперативные сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, госинспекторы ФГБУ «Заповедное Приамурье» и росгвардейцы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанные успели добыть 74 экземпляра кеты амурской осенней и более 28 килограммов красной икры. Сами фигуранты рассказали, что биоресурсы они выловили для собственного потребления. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов), водных биологических ресурсов». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до пяти лет.