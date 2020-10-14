В Хабаровском крае начали собирать урожай сои Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начали собирать урожай сои. В этом году культурой засеяли 34,8 тысяч гектаров. К слову, переувлажнение почвы привело к потери урожая и снижению уборочной площади на 4,6 тысячах гектаров.

- Первыми к уборке культуры приступили в Вяземском районе. По данным на 14 октября уборочная площадь составила 1,6 тысяч гектаров, намолотили уже две тысячи тонн при урожайности 12,8 ц/га, - отметили в краевом минсельхозе.

Согласно прогнозам специалистов, урожай культуры составит около 40 тысяч тонн. Для сравнения это на 7,4 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Отметим также, что в уборочной кампании задействуют около 600 тракторов, 140 комбайнов. Доставлять урожай будут около 100 грузовых автомобилей и примерно столько же тракторных прицепов. Завершить уборку сои в крае планируют в первой декаде ноября.