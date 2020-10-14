В Хабаровском крае молодые ученые получат 150 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае молодые ученые получат 150 тысяч рублей. Прием заявок на премию Губернатора в области науки и инноваций стартовал. К участию приглашают исследователей и разработчиков в возрасте до 35 лет. Претендентам надо предоставить резюме с перечнем научных, конструкторских, проектных и других работ, опубликованных в течение пяти последних лет.

- Внимание потенциальных участников обращают, что в заявке необходимо указать, где и когда публиковались труды, количество соавторов. Обязательно надо приложить скриншоты основных работ, подтверждающие достижения, - рассказали в краевом минобре.

Документы и материалы принимают до 1 ноября в министерстве образования и науки края по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 92, кабинет 9. Информацию нужно предоставить в двух экземплярах: на бумажном носителе и в электронной версии. Консультации по участию в конкурсе по телефонам: (4212) 46-41-80 и 46-41-66.

Награждать победителей будут на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню науки.