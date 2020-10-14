В Хабаровске оштрафовали перевозчика, нарушившего график движения автобусов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске провели проверку на предмет соблюдения графиков движения автобусов. По итогам рейда оштрафовали одного перевозчика. Проверки проводят с целью обеспечить безопасность перевозки хабаровчан.

- Мониторинг проводят еженедельно, чтобы выявить владельцев автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах с нарушением требований транспортного законодательства. Также проверяют соблюдение масочного режима, - рассказал Владимир Ощановский, начальник городского профильного управления.

Отметим также, что сегодня «дозор» проверяющих поджидал транспортников на остановке «МТЦ «Выборгский», которая является отправной точной сразу для четырех маршрутов. Особое внимание было к автобусу №47. На этот маршрут горожане чаще всего жалуются в мэрию. Автобус № 47, который должен был выйти на маршрут в 10:02, не подъехал к остановке в назначенный срок.