Строительство межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской ЦРБ на контроле Закдуме Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Строительство межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской ЦРБ на контроле Закдуме Хабаровского края. Возведение этого объекта парламентарии обсудили накануне. Модератором совещания выступила председатель постоянного комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.

- Ввод в эксплуатацию объекта давно ждут не только в этом районе, но и в соседних. Требования к проведению патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы изменились. Отсутствие этого отделения в районе усиливает социальную напряженность среди населения, потому что документы с соответствующим заключением жителям Вяземского приходится получать через Хабаровск, - рассказали в пресс-службе Закдумы.

Во время совещания озвучили информацию, что произошла замена видов строительного материала. Теперь нужны согласования, в том числе с проектировщиком (офис в Республике Саха (Якутия). Это нужно, чтобы соблюсти все необходимые требования, включая и пожарную безопасность. На это требуется время. Депутаты намерены в дальнейшем обсудить варианты сокращения сроков строительства.