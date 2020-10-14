Анонс мероприятий в Хабаровске к 100-летию Плана ГОЭЛРО

Дальневосточная генерирующая компания (АО «ДГК» – входит в Группу РусГидро) при содействии Министерства культуры Хабаровского края 16 – 18 октября организует в краевом центре торжественное открытие памятной скульптуры на месте первой городской электростанции на Дальнем Востоке, уличную выставку и премьеру документального фильма об истории электрификации.

Мероприятия приурочены к событию общероссийского масштаба: 100-летию Государственного плана электрификации России, а также в 15-летию АО «ДГК» и 10-летию корпоративного Музея энергетики им. В.П. Божедомова. Проводятся в преддверии очередной годовщины со дня образования Хабаровского края.

Даты, время и место проведения.

16 октября в 11:00. Верхняя площадка набережной им. Г.И. Невельского (в конце спуска по лестнице с Комсомольской площади к Амуру, слева). Торжественное открытие памятной скульптуры на месте первой городской электростанции на Дальнем Востоке, построенной в 1906 году «Товариществом на паях по освещению электричеством гор. Хабаровска».

16 – 18 октября, в течение дня. Верхняя площадка набережной им. Г.И. Невельского. Фотодокументальная выставка о судьбе электростанции на протяжении столетия (с 1905 по 2004 гг.), приуроченная к торжественному открытию памятника.

17 октября в 17:00. Открытая эстрада «ракушка» в парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского (рядом с Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова). Премьерный показ фильма «Сила пара уходит в прошлое» о началах электрификации Дальнего Востока на рубеже 19 – 20 вв. из документального цикла об истории дальневосточной энергетики, созданного Музеем энергетики им. В.П. Божедомова АО «ДГК» в сотрудничестве с Институтом истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Также будет демонстрироваться фильм «Великая Отечественная война: энергетика Победа» из того же цикла.

Вход на все мероприятия свободный. Без возрастных ограничений.