Обстановка в Хабаровском крае 15 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 15 октября, в Хабаровске без осадков, ночью -5 -3, днем +5 +7, ветер юго-западный 8-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -5 0, днем +5 +10, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -13 0, днем +1 +10, ветер юго-западный 6-13 м/с. На севере края преимущественно без осадков (Аяно-Майский, Охотский МР – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега), ночью -8 +3, днем 0 +8, ветер юго-западный 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 13374. Выздоровели в общей сложности 10305 человек, скончались 119.