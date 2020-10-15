Комсомольскому бизнесмену не дали застроить сквер Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Комсомольскому бизнесмену не дали застроить сквер. По предварительной информации, предприниматель намеревался освоить зеленую зону на пересечении улиц Вокзальной и Пирогова. Для этого он обратился в мэрию Комсомольска-на-Амуре с заявлением о проведении аукциона на заключение аренды указанного земельного участка.

- В проведении аукциона бизнесмену отказали, так как указанный участок относится к земельным участкам общего пользования. На нем находится множество зеленых насаждений, на территории горожане отдыхают , организовано транзитное пешеходное передвижение, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Предприниматель не захотел мириться с отказом и обратился в Арбитражный суд Хабаровского края. Он требовал признать незаконным решение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Служители Фемиды рассмотрели заявление и отказали в удовлетворении заявленных требований.