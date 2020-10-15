В Биробиджане детей без масок выгоняли из автобусов Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане детей без масок выгоняли из автобусов. Об инцидентах горожане сообщили в СМИ, социальные сети и мэрию города. Также они указывали, что кондуктор предлагал приобрести средство индивидуальной защиты за 10-15 рублей.

- Вчера мы проводили совещание с перевозчиками, как раз поднимался вопрос наличии масок у детей, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Нельзя выгонять ребенка на улицу и уже не единожды об этом говорилось. По каждому конкретному случаю, где это было зафиксировано, проводят проверку.

Власти решили обеспечить масками перевозчиков, чтобы те выдавали их бесплатно детям и пенсионерам, если они вдруг забудут свои маски. Однако в мэрии заметили, что всю потребность на маршрутах закрыть не смогут. Поэтому просят родителей следить за детьми, обращать внимание, взял ли он маску с собой. Также планируют разобраться с торговлей масками в автобусе.