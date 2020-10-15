В селе Свечино Хабаровского края сняли ограничения по АЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе Свечино Хабаровского района сняли ограничения по АЧС. Специалисты ветеринарной службы провели на территории села все необходимые мероприятия. Распоряжение об отмене карантина подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Ранее ограничения сняли в селах Ракитное и Заозерное. В Хабаровском районе не осталось действующих очагов АЧС.

- Сохраняется ряд ограничений в период от шести до 12 месяцев. В течение года в очагах, где ранее были выявлены случаи АЧС и в пределах первой угрожаемой зоны (около 5 километров от эпизоотического очага) нельзя заниматься свиноводством. В границах второй угрожаемой зоны (5-8 километров от эпизоотического очага) нельзя продавать свинину, привозить свиней с других территорий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в начале этой недели в Бикинском районе выявили два новых очага АЧС – в селе Лесопильное и в Бикине. По этим населенным пунктам решают вопрос о введении карантина.