В Комсомольске у пассажира поезда в кармане нашли гашишное масло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске -на- Амуре у пассажира поезда в кармане нашли гашишное масло. По предварительной информации, нарушитель ехал в поезде сообщением «Владивосток – Советская Гавань». Он привлек внимание полицейских, его решили досмотреть.

- В правом кармане одежды сотрудниками транспортной полиции обнаружили и изъяли бумажный сверток с веществом темного цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это масло каннабиса, то есть гашишное масло, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Сам 28-летний задержанный объяснил, что хотел наркотическое средство употребить лично. В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до трех лет.