Осужденные женщины в Хабаровском крае ярко завершили спартакиаду Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные женщины в Хабаровском крае ярко завершили спартакиаду. Напомним, это событие ежегодно проходит во всех исправительных учреждениях региона. Весной-летом осужденные соревнуются между собой в таких видах спорта, как волейбол, футбол, челночный бег, жим лежа, прыжки в длину, настольный теннис и многих других.

- Победителей соревнований наградили грамотами и благодарственными письмами, сладкими подарками. В заключении прошло торжественное мероприятие, на котором и подводят спортивные итоги, чествуют победителей, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Ярко закончилась спартакиада в женской исправительной колонии №12, расположенной в селе Заозерное Хабаровского района. Осужденные женщины подготовили яркие танцевальные и песенные номера, а до выступления сами сшили костюмы и нарисовали декорации. В честь праздника в исправительной колонии состоялась дискотека.