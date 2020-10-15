Начальник отделения почты в ЕАО похитила больше четырех миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Начальник отделения почты в ЕАО похитили больше четырех миллионов рублей. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительной информации, женщина с января по сентябрь 2020 года незаконно присваивала себе деньги, пользуясь свои служебным положением. Средства поступали в учреждение от граждан в качестве оплаты за оказанные услуги и реализацию товаров.

- Прокуратурой области признано законным и обоснованным постановление следователя СО УФСБ России по ЕАО о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег начальником почтового отделения в поселке Смидович Смидовичского района ЕАО, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день фигурантку отстранили от исполнения должностных обязанностей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента. Отметим также, данное обстоятельство не повлиял на обслуживание клиентов. Все обязательства перед ними выполняются в срок и в полном объеме.