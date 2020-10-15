Обстановка в Хабаровске 15 октября 2020: дорожные работы, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 15 октября 2020 года, в Хабаровске из-за порыва на водоводе отключили холодную воду в домах №9 на улице Лизы Чайкиной и №33 по улице Красноармейской. Кроме того, из-за повреждения на ведомственной трассе без горячей воды временно остались потребители, живущие в доме №14д/1 по улице Кочнева.

- За минувшие сутки в городе собрали и вывезли с дорог 169 кубометров мусора, эвакуировали 12 автомобилей, случилась 31 дорожная авария, один пожар, четыре возгорания. Пол номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 815 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Краснореченской, Южной, Шелеста, Сибирской, Ясной, Шабадина, 202-ВДБ. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения с учетом этой информации.