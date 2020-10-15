В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали часть проспекта Мира Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали часть проспекта Мира. Восстановили участок от площади Металлургов до улицы Аллея Труда протяженностью около 1400 метров. Накануне, 13 октября объект осмотрела комиссия, в составе которой были работников городского управления дорог и внешнего благоустройства, депутаты Гордумы, члены Общественного совета Комсомольска.

- Подрядчик за прошедшее лето демонтировал старые бордюры, установил новые, снял верхний слой старого асфальта и уложил два слоя нового асфальтового покрытия. Также заасфальтировали технические тротуары, заменили брусчатку на тротуаре от ЦУМа до улицы Комсомольская, установили и развешали новые дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На участке сделали освещение пешеходных переходов, установили системы видеонаблюдения. На автобусной остановке у кинотеатра «Факел» есть пандус для малоподвижных групп населения. В скором времени в районе ЦУМа смонтируют систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения.