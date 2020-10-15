В тройной аварии на перекрестке в Хабаровске пострадал человек Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В тройной аварии на перекрестке в Хабаровске пострадал человек. Происшествие случилось вечером 14 октября в центре города. По предварительной информации, машина Honda Fit двигалась по улице Карла Маркса со стороны улицы Льва Толстого в сторону улицы Московской. В районе дома №66 иномарка проехала перекресток улиц Карла Маркса и Дикопольцева на красный свет и врезалась в машину Toyota Allion, движущуюся по улице Дикопольцева на зеленый свет.

- От удара автомобиль Toyota Allion начал бесконтрольно двигаться и врезался в машину Toyota Corolla Fielder, которая ехала по улице Дикопольцева со стороны бульвара Уссурийского в сторону улицы Ким-Ю-Чена, - рассказал информированный источник.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир авто Toyota Allion. Она ударилась головой, но отделалась синяками. На момент аварии трое водителей, оказавшихся в аварии были трезвы. По данному инциденту идет разбирательство.