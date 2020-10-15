Куда обращаться подтопленцам в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в мэрии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Куда обращаться подтопленцам в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в мэрии. Напомним, в этом году город юности опять пострадал от разгула водной стихии. На сегодняшний день, вода отступает, оставляя после себя много неприятных последствий.

- Людям, попавшим в зону подтопления, готовы помочь, в том числе информационно. Если у вас возникли вопросы в связи со сложившейся ситуацией, пожалуйста, обращайтесь: в Ленинском округе по адресу: улица Калинина, 6, кабинет 307, телефон: 52-25-70 и 52-25-71, в Центральном округе по адресу: проспект Интернациональный, 10/2, кабинет 306 или 307, телефон: 52-29-29 и 52-29-32, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты готовы предоставить информацию по интересующим вопросам. Напомним также, что границы зон подтопления определены в постановлении администрации города, опубликованном на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «ЧС 2020».