На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре погиб водитель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре погиб водитель. По предварительной информации, происшествие случилось рано утром вчера, 14 октября. Машина «КРАЗ 255» двигалась со стороны Лидога в сторону Хабаровска. На 148 километре автотрассы автомобиль наехал на бетонные блоки, съехал в кювет и перевернулся.

- Пока одна из версий – водитель не справился с управлением и не учел метеорологические и дорожные условия. Мужчина, управлявший машиной, погиб на месте аварии, пассажира госпитализировали в больницу, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в Хабаровском крае призывают быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, уважайте других участников дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Помните, маленька ошибка на дороге может стать причиной большой трагедии.