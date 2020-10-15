«Обход Хабаровска» готов на 65,5 процентов Фото: Правительство Хабаровского края

«Обход Хабаровска» готов на 65,5 процентов. Объект уже осмотрели представители краевого правительства. Над его созданием трудятся около 700 рабочих и специалистов и 300 единиц спецтехники. Строительство планируют завершить осенью 2021 года.

- Уже рассматривают вопросы, которые касаются мероприятий по сдаче объекта в эксплуатацию. Речь идет о возможности передачи новой магистрали «Обход Хабаровска», которая является связующим звеном для трех федеральных трасс «Амур», «Уссури» и «Восток», в федеральную собственность. Так собираются обеспечить высокий уровень содержания трассы, - отметила Мария Авилова, и.о. первого заместителя председателя правительства края.

При строительстве автодороги используют современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Покрытие дорожного полотна из литого асфальтобетона, запустили в работу бетоноукладчик инновационного типа, который отливает бордюры, а также асфальтоукладочные и бетоноукладочные комплексы с 3D-системой онлайн-контроля.