Предприимчивую управляющую осудят за кражу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

Предприимчивую управляющую осудят за кражу в Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, женщина несколько месяцев вносила в кассу организации только часть денег, полученных ею от клиентов магазина. Также она указывала в бухгалтерской отчетности неверные сведения о внесении клиентом магазина предоплаты.

- Недостачу обнаружил владелец магазина. Он же обратился в полицию и сообщил, что ущерб, причиненный организации, составил 139 тысяч рублей. По его заявлению провели проверку и вскоре задержали 36-летнюю сотрудницу торгового предприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенными деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. На сегодняшний день расследование уголовного дела по статье «Присвоение или растрата» закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении. Женщина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.