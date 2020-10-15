В Комсомольске-на-Амуре простились с погибшим пожарным-героем ФОТО: Комитет по гражданской защите

В Комсомольске-на-Амуре простились с погибшим пожарным-героем. Напомним, Олег Крюков погиб при исполнении служебного долга 12 октября. В последний путь его провожали родные и друзья, гарнизон пожарной охраны Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в Комитете по гражданской защите.

Олег Крюков с другими огнеборцами тушил пожар в доме на улице Гамарника. Подъезд был затянут едким дымом, его клубы вырывались с балкона горящей квартиры. От сильного жара лопались стекла. На месте пожара мужчина потерял сознание. Его вынесли из помещения, передали врачам, успели довезти до больницы, где он и скончался.

Олег Крюков был начальником караула пожарно-спасательной части № 1 Специального управления ФПС № 24 МЧС России. Сослуживцы отмечают, что он был прекрасным, ответственным, очень отзывчивым человеком и настоящим профессионалом. Пожарному было всего 38 лет, у него остались жена и трое детей. Соболезнования родным и близким также выразил Михаил Дегтярев.