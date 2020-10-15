Михаил Дегтярев встретился с работниками социально-культурной сферы Хабаровска ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев встретился с работниками социально-культурной сферы Хабаровска. Встретиться с главой региона желали представители школ, детсадов, учреждений культуры, загородных лагерей, тренеры и соцработники. Участники встречи собрались в большом зале мэрии.

Обсуждали вопросы, связанные зарплатой, обеспечением жильем, необходимостью корректировки краевых нормативных актов в части организации различных направлений работы. Один из проблематичных вопросов озвучила директор школы №26 Светлана Губарева. С ее слов молодые педагоги, получая надбавку, подъемные и ряд других льгот, зачастую задерживаются в образовательном учреждении лишь на несколько месяцев.

- Участники встречи предложили скорректировать в краевом законе требования к начинающим специалистам. Это позволит рачительно использовать средства регионального бюджета и закреплять кадр, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Обсудили также строительство МЖК в крае и приобретение квартиры в рассрочку, покупку автобуса для организации гастролей, воссоздание медкабинетов в детсадах и школах и модернизацию пищеблоков.